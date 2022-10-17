Страсбург, Франция, , 23:37 — REGNUM Докладчик Европарламента по Косово Виола фон Крамон 17 октября заявила, что Приштине и Белграду следует серьезно рассмотреть предложение Франции и Германии по урегулированию отношений Белграда и Приштины.

Виола фон Крамон-Таубадель Heinrich Böll Stiftung

Это связано с тем, что, по ее словам, как сообщает сербское новостное агентство Nova, «возможно, что следующее предложение будет не лучше предыдущего». По словам фон Крамон, Белград и Приштина должны найти «стабильный компромисс и «проглотить горькие пилюли», чтобы достичь прогресса.

Фон Крамон заявила, что считает реальной намеченную спецпредставителем ЕС на Западных Балканах цель достигнуть заключения окончательного соглашения по Косово к концу 2024 года.

Фон Крамон подчеркнула, что Сербия сейчас удалилась от ЕС максимально с 2000 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, суть предложения Франции и Германии состоит в том, что Сербия позволит Косово вступить в ООН не признавая его, а в обмен получит ускоренное вступление в ЕС.

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