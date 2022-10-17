Сургут, Югра, 17 октября, 2022, 23:32 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) задержан подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении шестилетней девочки. Об этом сообщает СУ СКР по ХМАО.

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По версии следствия, ночью 15 октября 2022 года временно проживающий в Сургуте 55-летний житель одной из южных республик, воспользовавшись незапертой дверью в квартиру дома по ул. Трубная, незаконно проник в жилое помещение, где совершил действия сексуального характера в отношении шестилетней девочки.

«Противоправные действия выявлены матерью потерпевшей, вернувшейся от соседей», — уточняет пресс-служба ведомства.

Подозреваемый задержан и заключён под стражу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, житель Первомайского района Республики Крым осуждён на 13 лет лишения свободы за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении своей трёхлетней падчерицы.