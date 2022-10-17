Ижевск, , 23:29 — REGNUM В Удмуртии около 100 жителей прошли практический курс начальной военной подготовки на базе ДОСААФ. В основном курс проходят мужчины, которые могут быть призваны в рамках частичной мобилизации, с армейским опытом или без него, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Военные курсы «Я вернусь». Забайкальский край Правительство Забайкальского края

Как рассказал и. о. председателя регионального отделения ДОСААФ Олег Большаков, в течение рабочей недели по вечерам проводятся теоретические занятия, а в выходные — практические. На курсах даются базовые знания, в таких сферах как первая помощь, вождение автомобиля, правильное обращение с оружием и передвижение в составе подразделения.

Как сообщало ИА REGNUM, курсы специальной военной подготовки в республике открылись на прошлой неделе. В первую очередь курсы направлены на лиц, которые готовы добровольно принимать участие в СВО. Курсы пригодятся и тем, кто попадает под критерии для мобилизации. Также все желающие могут принять в них участие.

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