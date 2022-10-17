Москва, 17 октября, 2022, 23:26 — ИА Регнум. 18 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена» московское «Динамо» в матче четвертого тура ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 сыграет с «Ростовом». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Динамо»

На данный момент «Ростов» с двумя победами и шестью набранными очками занимает второе место в турнирной таблице группы C. «Динамо», набрав четыре очка, располагается позицией ниже.

В последний раз «Динамо» и «Ростов» играли между собой 31 августа в матче 2-го тура Кубка России. Тот матч завершился уверенную победой «желто-синих» со счетом 2:0, а оба гола забил Егор Голенков (23’ пенальти, 43’).