Ейск, Краснодарский край, 17 октября, 2022, 23:25 — ИА Регнум. В Ейске, где вечером 17 октября потерпел крушение военный самолет Су-34, объявлено особое положение. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Цитата из видeo: «ЧП в Ейске». 17.10.2022 Пожар после падения Су-34 в Ейске

«В Ейске ввели режим ЧС», — написал губернатор Краснодарского края.

ИА REGNUM напоминает, что из зоны ЧС эвакуировано 250 человек, в том числе 40 детей. Их доставили в пункты временного размещения.