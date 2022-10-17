Оттава, , 23:24 — REGNUM Власти Канады приняли решение о введени новых односторонних санкций в отношении России в связи с событиями на территории б. УССР. Об этом говорится в распространённом 17 октября заявлении министра иностранных дел страны Мелани Жоли.

Канада

Как уточняется, в канадский санкционный список дополнительно включены 34 физических лица и одна организация, причастные, по мнению официальной Оттавы, к «распространению дезинформации».

Под санкции попал, в частности, телеканал «Звезда», а также целый ряд российских журналистов, среди которых — Павел Гусев, Тина Канделаки, Кирилл Клеймёнов, Михаил Леонтьев, военкор Александр Коц и другие.

Кроме того, санкции введены в отношении актеров Сергея Безрукова, Владимира Машкова и Дмитрия Певцова.