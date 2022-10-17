Ижевск, , 23:24 — REGNUM Врач-хирург стационара ижевской Городской клинической больницы № 9 Игорь Лучихин принял решение отправиться добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

Он проходил ординатуру по хирургии, работал врачом приемного отделения ГКБ №9, а в октябре прошлого года перешел в хирургическое отделение. Доктор сказал, что служил в армии и всегда мечтал стать военным хирургом.

Главврач больницы Роман Конев, весь коллектив гордится мужественным решением своего коллеги и ждет его возвращения домой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее хирург ГКБ№6 в Ижевске Сергей Заитов добровольно стал участником специальной военной операции по защите Донбасса. Он работает в отделении гнойной хирургии с августа 2019 года. Первый опыт участия в боевых действиях приобрел в Чечне, оперировал в военном госпитале. Является ветераном боевых действий, капитаном медицинской службы в запасе.

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