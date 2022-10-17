Ейск, Краснодарский край, , 23:23 — REGNUM Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, прибывший к месту происшествия в Ейске, пообщался с жильцами пострадавшего дома. Он опроверг ряд фейков, которые начали распространяться в Сети.

Пожар после падения Су-34 в Ейске Цитата из видeo: «Пожар в Ейске». 17.10.2022

Глава Кубани постарался успокоить обеспокоенных горожан, а также обратил внимание на то, что власти принимают всевозможные меры, чтобы люди как можно скорее вернулись к прежнему ритму жизни.

ИА REGNUM сообщало, что военный самолёт Су-34 рухнул в жилом квартале Ейска вечером 17 октября.