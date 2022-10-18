18 октября 2022 | Время чтения 7 мин

Между интересами сербского народа и собственной власти президент Сербии Александр Вучич всегда выберет власть. Ответ на вопрос, введет ли Сербия санкции против России или нет, нужно искать с учетом этого простого факта.

Татьяна Стоянович, , 07:48 — REGNUM В начале октября в своем обращении к гражданам Сербии президент Александр Вучич рассказал об определенном изменении позиции официального Белграда по отношению к введению санкций против России. Если в начале марта Совет безопасности Сербии осудил российскую специальную военную операцию на территории б. УССР, но при этом заявил о недопустимости введения экономических санкций против любого государства, в том числе и России, то теперь сербское руководство заявляет о том, что санкций не будет, пока давление Запада по этому вопросу не станет настолько сильным, что Белград уже не сможет ему сопротивляться без ущерба для страны.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

Кто заинтересован в том, чтобы Сербия ввела санкции против своего стратегического партнера, когда этот поворот в сербской внешней политике может произойти, с какими проблемами сталкиваются сербы, проживающие в других странах Балкан, в интервью ИА REGNUM рассказывает сербский историк литературы, профессор филологического факультета Университета в Белграде Мило Ломпар.

На днях Сербия проголосовала в Генеральной Ассамблее ООН за очередную антироссийскую резолюцию. Нужно ли это воспринимать как очередной сигнал о том, что сербские власти меняют вектор внешней политики и готовятся к введению санкций против России?

Представители режима Александра Вучича почти ежедневно критикуют действия России. На днях премьер-министр Сербии Анна Брнабич, выступая перед журналистами совместно с посолом США Кристофером Хиллом, дала резко отрицательную оценку российской политики.

Все события на политической сцене Сербии за последний месяц демонстрируют абсолютное повиновение сербского руководства колониальному управляющему — послу США Хиллу, который уже без стеснения отдает приказы. События, связанные с проведением гей-парада 17 сентября в Белграде, можно назвать кульминацией такого колониального отношения к сербскому государству. Тогда Хилл отменил правовую систему Сербии, так что мы теперь живем не в правовом государстве, в котором действуют законы и суды, мы живем в зависимости от желаний американского посла.

Тем не менее, представители сербской власти, в том числе президент Александр Вучич и премьер Анна Брнабич, изо дня в день повторяют, что официальный Белград проводит независимую политику и руководствуется исключительно сербскими национальными интересами. Совпадают ли подобные заявления с реальными действиями властей?

Сербский режим послушно реализует всю политическую повестку дня, которую диктуют США. Даже Кристофер Хилл недавно констатировал, что Сербия движется в сторону осуждения России. Я давно уже прогнозировал, что политика Александра Вучича со временем станет открыто антироссийской. Это все еще невозможно, так как сербский народ абсолютно не приемлет подобный курс. Но в Сербии нет организованной политической силы, которая смогла бы это недовольство народа трансформировать в сильное политическое сопротивление. Партии национальной оппозиции и большая часть национальной интеллигенции руководствуется предрассудками о том, что политика режима все-таки не сможет пойти против воли народа, но я придерживаюсь другого мнения. Я считаю, что режим Александра Вучича ведет скрытую прозападную политику, и это становится все более очевидным.

Президент Сербии Александр Вучич Predsednik. rs

Здесь нужно отметить, что к этому причастна и российская политика, так как долгое время абсолютным фаворитом Москвы был лично Александр Вучич и его режим. Если в итоге Сербия присоединится к антироссийским санкциям, а я думаю, что это произойдет, тогда это будет в том числе поражением России, которая делала ставки только на одного политика. Таким образом Москва лишила себя широкой платформы поддержки, которая существует в сербском народе, но которая при этом рассредоточена. Активная медийная пропаганда препятствует попыткам носителей народной воли сосредоточить это настроение народа в одном общем направлении, и оно постоянно рассеивается в разные стороны.

Считаете ли Вы, что Белград присоединится к антироссийским санкциям, как только будет сформировано новое правительство, как об этом пишут в региональных СМИ?

Я считаю, что американская дипломатия очень сильно настаивает на этом и существует большая доля вероятности, что так и будет.

При этом не исключено, что промежуточным шагом между формированием правительства и введением санкций будет поднятие вопроса о продаже контрольного пакета акций «Нефтяной индустрией Сербии», который сейчас принадлежит российскому Газпрому. Это могло бы отложить момент введения санкций против России. Это всего лишь предположение, но я хотел бы напомнить, что ранее и посол США в Сербии Кристофер Хилл требовал, чтобы Сербия диверсифицировала свои источники снабжения энергоносителями. В Вашингтонском соглашении, которое Вучич подписал в 2020 году, также существует пункт с подобным требованием.

В Черногории уже некоторое время продолжается очередной правительственный кризис. Премьер-министр Дритан Абазович недавно обещал, что откроет имена людей и фирм, которые связаны с контрабандой сигарет, и показал фотографию, на которой президент Мило Джуканович находится в окружении главных фигурантов дела. Что на самом деле происходит в Черногории в настоящее время?

В Черногории происходит постепенное расшатывание позиций Мило Джукановича, который пользуется поддержкой населения только в Подгорице. Его партия проиграла все муниципальные выборы. Но при этом данный процесс идёт в соответствии с интересами американской, вернее, западной политики. Цель — отстранить Джукановича от власти, может быть, отстранить и его партию, но сохранить главные направленияих деятельности.

Мило Джуканович Официальный сайт президента Черногории

Действующий премьер Черногории Абазович, которого, как бы абсурдно это ни звучало, поддерживают всего четыре депутата в парламенте, держит в руках рычаги власти благодаря поддержке Запада и помощи сербских партий в Черногории, которые делают вид, что этого не замечают. Мне кажется, что здесь важную роль играет президент Сербии Александр Вучич, который оказывает большое влияние на сербские партии и помогает США в достижении их целей. С другой стороны, сами сербские партии в Черногории не проявляют готовности к автономным действиям. Всё, что они делают, только помогает США заново сплотить политические силы вокруг собственных интересов.

Если коротко, можно сказать, что в Черногории происходит медленное отстранение президента от власти при одновременном сохранении всех важных составляющих его политики. Это и признание независимости Косово и Метохии, и членство Черногории в НАТО, и отношение к антироссийским санкциям. Этот процесс негласно поддерживают власти в Белграде, и эта поддержка проявляется в их влиянии на сербские партии в Черногории.

Как Вы понимаете ситуацию, связанную с оспариванием победы Милорада Додика на выборах президента Республики Сербской со стороны оппозиционного кандидата Елены Тривич?

Это все части одного и того же процесса. США оказывают давление на сербских политиков в Сербии, Республике Сербской и Черногории, заставляя их обернуться против России, несмотря на то, что настроение народа прямо противоположное.

В Республике Сербской речь идет о неслыханной акции, предпринятой для того, чтобы с помощью манипуляций и противозаконных действий отнять победу у Милорада Додика. При этом используется абсурдная аргументация, согласно которой голосование на выборах президента Республики Сербской не соответствовало правилам, в то время как голосование на проходящих одновременно выборах в президиум БиГ и в парламенты БиГ и Республики Сербской не вызывает никаких подозрений. Никто не требует, чтобы бюллетени на этих выборах пересчитывались, оспаривается только победа Додика, при этом по двум направлениям. Первое направление — внутреннее. Оно связано с действиями оппозиционных партий, которые свое поражение на президентских выборах объясняют махинациями, допущенными только на выборах президента Республики Сербской, что само по себе абсурдно. Внешнее же давление исходит от незаконного колониального управителя — непризнанного ООН верховного представителя в БиГ Кристиана Шмидта и стран Запада.

Милорад Додик DEMOKRATSKA STRANKA DS

Здесь речь идет о постоянной попытке поставить сербский народ в неравноправное положение на всей территории, на которой он проживает, даже в самой Сербии. Политика президента Сербии ведётся в этом русле, так как между интересами сербского народа и его личной власти он всегда выберет свою личную власть, даже если за это придется заплатить интересами сербского народа.