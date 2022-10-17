Ростов-на-Дону, 17 октября, 2022, 23:18 — ИА Регнум. Найден подрядчик, который займется реализацией первого этапа строительства Западной хорды. Автодорога протянется от трассы А-280 Ростов-на-Дону — Таганрог до моста через реку Дон на западном обходе (ул. Всесоюзная — Западное шоссе).

AKuptsova Двухполосная трасса

Донское министерство транспорта планируется подписать контракт с победителем торгов уже 25 октября. Подготовительные работы на объекте начнутся до конца 2022 года.

ИА REGNUM сообщало, что в июле 2022 года проект строительства западной хорды Ростова-на-Дону — одного из ключевых элементов Ростовского транспортного кольца, получил положительное заключение государственной экспертизы.