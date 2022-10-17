Приштина, Сербия, 17 октября, 2022, 23:30 — ИА Регнум. За период с 1 сентября по 17 октября во всех муниципалитетах Косово перерегистрировали свои номера с сербских KM на косовские RKS только 12 автомобилистов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Машины

В министерстве внутренних дел Косово заявляют, что сербское население Косово запугивают, а желающим сменить номера напрямую угрожают незаконные преступные группировки, руководство и финансирование которыми осуществляет сам президент Сербии Александр Вучич.

Всего по статистическим оценкам не менее 10 тысяч автомобилей в Косово зарегистрированы сербскими властями в провинции Косово и Метохия, с 1 ноября номера KM в Косово станут нелегальными, что поставит владельцев автомобилей с такими номерами перед риском потерять автомобиль.

Правозащитники призывают власти Косово проявить гуманность и приостановить решение о запрете таких номеров в Косово.