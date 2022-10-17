Сыктывкар, 17 октября, 2022, 23:17 — ИА Регнум. Семейная пара из Сыктывкара, поверив мошенникам, лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Республике Коми.

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В полицию Сыктывкара обратилась семейная пара пенсионеров с заявлением о том, что у них обманом похищена крупная сумма денег. Сыктывкарцу позвонил неизвестный и представился следователем. Мужчине сообщили, что на его имя кто-то пытается оформить кредит. Позже потерпевшему позвонил «работник Центрального банка», который предложил оформить зеркальные займы и перевести их на безопасные счета, чтобы сохранить сбережения. Сыктывкарец перевел мошенникам 240 тысяч собственных сбережений, а также оформил три кредита в разных банках и кредитную карту на общую сумму более 3 миллионов рублей. Все эти деньги мужчина переводил на разные счета по 15 тысяч рублей. Всего пенсионер сделал порядка 200 переводов.

Позже аферисты позвонили жене потерпевшего и по такой же схеме выманили у нее еще 490 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области вынесен обвинительный приговор мошенникам, обманувшим Минобороны РФ.