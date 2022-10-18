18 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова министра финансов РФ о том, что вопрос об увеличении налоговой нагрузки на российских граждан сейчас неактуален.

Светлана Рыбина, , 07:49 — REGNUM Заявление министра финансов России Антона Силуанова о том, что вопрос об увеличении налоговой нагрузки на российских граждан сейчас неактуален, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 18 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Налоги Pixabay.com

«Мы договорились о том, что будем прибегать к мерам увеличения налогов на население не то что в крайнем случае — вообще их трогать не будем. Поэтому мне кажется, что вопрос увеличения налоговой нагрузки сейчас на граждан неактуальный», — заявил Силуанов.

«Супер! Это хорошо, с учётом того, что недавно была индексация. Приятно понимать, что налоги не поднимаются», — пишет Самсон Х.

Многие пользователи пришли к выводу, что экономическая система Российской Федерации выдержала удар санкций и успешно справляется в условиях специальной военной операции на территории бывшей УССР.

«Сомневаюсь, что будет необходимость в повышении налогов. Наша экономика справляется хорошо», — поделилась своим мнением Анна М.

Некоторые комментаторы так и не поняли, повлияет ли отказ в повышении налогов на остальные сферы жизни.

«Мы договорились». Стесняюсь спросить: «мы» это кто? И можно ли это заявление понимать так, что по зиме не будут повышать коммуналку? Или к коммунальщикам заявление Силуанова не относится?» — задаётся вопросами Марина З.

Часть людей напомнила, что российские власти уже многократно нарушали свои обещания, поэтому граждане подвергают сомнению заявление Силуанова.

«По ходу, поднимут. Не впервые говорят одно, а делают другое», — отметил Bolltozar X.

«Кажется, всё-таки повысят. Народная примета, если власть имущие говорят, что чего-то не будет, то это точно произойдёт», — поделился своим мнением Пара П.

Ряд пользователей указывает на то, что налоги вырастут в любом случае, но сегодня действительно может возникнуть существенная пауза, чтобы Россия прошла сложный для себя этап без подобных совершенно лишних потрясений.

«Всё равно рано или поздно поднимут. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так через неделю и т.д.», — считает Светлана Е.

Сборщики налогов Иван Шилов © ИА REGNUM

«А когда спросят (не спросят), мол, «вы же говорили», ответ будет простым: «Это вот тогда было не актуально, а сейчас актуально», — предрекает Владимир Л.

«Сейчас самое время отменить НДС (или хотя бы снизить, как это сделал французский президент), как налог, полностью убивающий и/или тормозящий всякое производство. Но Силуанов даже о снижении не может помыслить: радуйтесь, типа, что не повышаем!» — отметил Михаил П.

Нашлись и те, кто уверен, что Россия встретилась с самым серьёзным вызовом за очень долгое время, поэтому издержки будут, и они будут существенными.

«Да хватит плакаться! Когда было по-другому? Цены на продукты и коммуналку росли и будут увеличиваться впредь. Тем более сейчас! Вещи важные происходят в политике! Многое на кону! Так что, как говорится, нам не привыкать!» — написала Любовь Ф.

Цены на продукты Uainfo.org

Напомним, 18 октября министр финансов России Антон Силуанов заявил в ходе своего выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам о том, что вопрос об увеличении налоговой нагрузки на российских граждан сейчас неактуален.