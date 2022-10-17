Ростов-на-Дону, 17 октября, 2022, 23:13 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону отремонтируют школу №101, в которой отменяют занятия в случае непогоды. Стоимость работа составит 13,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Крыша дома на улице Лучезарной

В течение восьми месяцев подрядчику предстоит провести капитальный ремонт школы в переулке Королева. Начать работы предполагается уже в ноябре.

Стоит отметить, что на протяжении долгого времени учебные классы регулярно подтапливали дожди.