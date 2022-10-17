Москва, , 23:17 — REGNUM Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована для уклонения от космического мусора, сообщает пресс-служба корпорации Роскосмос.

МКС

«В понедельник, 17 октября, орбита Международной космической станции была скорректирована для уклонения от столкновения с космическим мусором», — указано в сообщении в телеграм-канале Роскосмоса.

Для изменения орбиты были включены двигатели грузового корабля «Прогресс МС-20», пристыкованного к МКС. Двигатели включили в 22:27 мск, они работали 630,8 секунды.

«По предварительным данным, после маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,75 км и составила 417,9 км», — сообщает пресс-служба.

При этом подчеркивается, что за время эксплуатации МКС её орбита корректировалась 327 раз.

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