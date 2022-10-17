Салехард, , 23:12 — REGNUM На Ямале годовая инфляция в сентябре 2022 года составила 10,54%. Об этом сообщает пресс-служба Уральского отделения Банка России.

Инфляция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

За месяц, с августа по сентябрь, годовая инфляция на Ямале снизилась на 0,24%.

«Замедление инфляции во многом продолжило формироваться под влиянием расширения предложения отдельных видов товаров и сдержанного потребительского спроса. Сдерживанию роста цен продолжали способствовать эффекты от укрепления рубля во втором квартале текущего года», — пояснили в Уральском отделении Банка России.

Отмечается, что по Уральскому федеральному округу годовая инфляция в сентябре составила 11,41%, в России — 13,68%.