Челябинск, , 23:28 — REGNUM Социальным учреждениям Челябинска, Свердловской и Тюменской областей сотрудники Челябинской таможни передали 127 тонн сахара, который был изъят при попытке незаконно вывезти его в Казахстан, сообщили 17 октября в пресс-службе ведомства.

Сахар-песок Пресс-служба Челябинской таможни

Партия сахара была задержана в мае: по документам везли 70 тонн пищевой соли в трёх фурах с прицепами. Однако при досмотре оказалось, что это не соль, а сахар. В накладных к тому же были указаны несуществующие организации.

Суд при рассмотрении административного дела о несоблюдении запретов и ограничений при вывозе товаров из России принял решение о конфискации 127 тонн сахара. Сахар решили передать в социальные учреждения.

Комментируя это решение, и. о. начальника Челябинской таможни Эдуард Туранов сообщил:

«Для подготовки товара к безвозмездной передаче Челябинской таможней получены документы, подтверждающие возможность безопасного использования сахара (декларации о соответствии и сертификаты качества). Имеющиеся документы были направлены в управление Роспотребнадзора по Челябинской области. Роспортребнадзор предоставил заключение о безопасности передаваемого сахара».

Сахар передали следующим организациям:

Государственное автономное учреждение здравоохранения Ордена Трудового Красного Знамени «Городская клиническая больница №1 г. Челябинск» (ГАУЗ ОТКЗ ГКБ №1 г. Челябинск);

Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Екатеринбурга (ГАУ КЦСОН Ленинского района г. Екатеринбурга);

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования «Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья».

Добавим, что Челябинская таможня в 2020 году безвозмездно передала в медицинские учреждения 13 партий товаров медицинского назначения на сумму 7,377 млн руб.