Лондон, 17 октября, 2022, 23:10 — ИА Регнум. 28-летний испанский голкипер лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага с оценкой 8.83 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком недели в Английской Премьер-лиги 2022/23.

Catherine Kõrtsmik Кепа Аррисабалага

В матче 11-го тура чемпионата Англии испанский вратарь совершил семь успешных спасений и выиграл две верховые дуэли. Точность передач Аррисабалаги составила 78%.

В символическую сборную лучших недели в АПЛ, помимо Кепы Аррисабалаги, включены Джеймс Джастин («Лестер», 7.1), Макс Килман («Вулверхэмптон», 7.4), Габриэл («Арсенал», 8.0), Киран Триппьер («Ньюкасл», 7.5), Филип Фоден («Манчестер Сити», 7.5), Деклан Райс («Вест Хэм Юнайтед», 8.0), Мейсон Маунт («Челси», 8.6), Букайо Сака («Арсенал», 7.6), Айвен Тоуни («Брентфорд», 8.1) и Харри Кейн («Тоттенхэм», 8.5).