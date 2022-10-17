Москва, 17 октября, 2022, 23:22 — ИА Регнум. Компания Bazelevs собирается выпустить десятый по счёту фильм во франшизе «Ёлки» в 2023 году. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства».

Цитата из к/ф «Елки новые». реж Жора Крыжовников, Дмитрий Киселёв, Александр Карпиловский. 2017. Россия Иван Ургант

Ожидается, что будущая кинокартина сохранит традиции франшизы и выйдет в преддверии новогодних праздников. Информация о сюжете и актёрском составе проекта пока что не раскрывается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иван Ургант и Сергей Светлаков не появятся в девятом фильме «Ёлки». Выход киноленты запланирован на 1 декабря 2022 года.