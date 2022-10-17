Луганск, 17 октября, 2022, 23:06 — ИА Регнум. В Луганске почти 90% многоэтажных жилых домов, находящихся на балансе городского коммунального предприятия (ГКП) «Центрожилком», подключены к отоплению. Об этом сообщает городская администрация 17 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

«Теплоносителем заполнены системы центрального отопления 1334 многоэтажных домов, что составляет 90% от общего количества. В настоящее время выполняем наладку системы центрального отопления по подъездам и стоякам в Артемовском и Жовтневом районах», — уточнил глава ГКП Александр Фогель.

Все пусконаладочные работы ведутся без сбоев.