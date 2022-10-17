Мадрид, , 23:05 — REGNUM 34-летний центрфорвард мадридского «Реала» и сборной Франции по футболу Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча» от France Football по итогам 2022 года. Об этом 17 октября было объявлено на церемонии вручения наград от французского издания.

В голосовании за «Золотой мяч» Карим Бензема опередил нападающего «Ливерпуля», «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане и атакующего полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевина Де Брёйне.

В текущем сезоне Карим Бензема принял участие в десяти матчах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. В сезоне 2021/22 французский форвард в составе «сливочных» стал победителем испанской Ла Лиги и Лиги чемпионов УЕФА.