Мадрид, 17 октября, 2022, 23:05 — ИА Регнум. 34-летний центрфорвард мадридского «Реала» и сборной Франции по футболу Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча» от France Football по итогам 2022 года. Об этом 17 октября было объявлено на церемонии вручения наград от французского издания.

Fifa.com «Золотой мяч»

В голосовании за «Золотой мяч» Карим Бензема опередил нападающего «Ливерпуля», «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане и атакующего полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевина Де Брёйне.

В текущем сезоне Карим Бензема принял участие в десяти матчах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. В сезоне 2021/22 французский форвард в составе «сливочных» стал победителем испанской Ла Лиги и Лиги чемпионов УЕФА.