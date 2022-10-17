Ижевск, , 23:03 — REGNUM В Удмуртии в предстоящие два дня, 18–19 октября, прогнозируются существенные осадки. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Заморозки Pixabay.com

Ближайшей ночью и на следующий день ветер усилится до 7–12 м/с. Ночами так же ожидаются дожди, температура воздуха в указанные дни окажется в пределах 3-8°С.

20 октября местами сохранятся небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. В ночные часы в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха продолжит понижаться, ночью возможно похолодание от — 2 до +3°С, днем 2-7°С. В течение недели температура продолжит постепенно понижаться.

Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине текущей недели в столице России ожидается значительное снижение температуры воздуха. Также синоптик уточнил, что, если 17 октября в Москве ожидается температура воздуха +8… +10 °C, то 20 октября она снизится до +5… +7 °C, а 21 октября — до +3… +7 °C.

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