Бухарест, , 23:03 — REGNUM Национальный комитет по аттестатии ученых степеней и дипломов (CNATDU) Румынии объявил о начале масштабной проверки докторской диссертации нынешнего румынского министра внутренних дел Лучиана Бодэ. Об этом 17 октября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Плагиат ebihoreanul.ro

Проверка инициирована после появления в местной прессе информации о том, что несколько лет назад Бодэ в своей научной работе активно использовал информацию из интернета, а также рефератов и дипломных работ университета города Клуж-Напока (Северо-Западная Румыния). Сейчас в архивах учебного заведения уже работают десятки инспекторов.

Сам глава МВД Румынии категорически отвергает все обвинения в свой адрес: «В свое время работа получила высокую оценку экзаменационной комиссии. Попытка поставить под сомнение мое авторство является блефом определенных политических сил».

Напомним, ранее министерство образования и науки Румынии приступило к реализации плана выявления плагиата в университетских (институтских) работах. Поводом для этого послужил ряд громких скандалов, связанных с незаконным использованием текстовых цитат в диссертациях ряда известных действующих политиков.