Ейск, Краснодарский край, 17 октября, 2022, 22:59 — ИА Регнум. В Ейске более 30 волонтёров принимают активное участие в оказании помощи людям, эвакуированных из зоны ЧС. Об этом сообщает 17 октября оперативный штаб Краснодарского края.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Волонтеры

При помощи волонтеров уже развёрнуто три пункта временного размещения пострадавших. Это Дом офицеров, гостиница «Ейск» и городской Дом культуры.

Для людей подготовлены места для сна, отдыха и приёма пищи.