Бишкек, 17 октября, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Фонд поддержки развития туризма Киргизии продал часть своих акций через фондовую биржу, увеличив уставный капитал на 550 млн сомов (420 млн рублей), передаёт госагентство «Кабар».

Флаг Киргизии

По имеющейся информации, госорганизация реализовала 550 тысяч дополнительно выпущенных ценных бумаг.

Отмечается, что все акции фонда, стоимость каждой из которых составляет 1 000 сомов (около 764 рублей), приобрел один покупатель. Его данные Киргизская фондовая биржа разглашать не стала.

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