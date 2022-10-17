Ижевск, , 22:57 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов 17 октября посетил воинскую часть в Саратовской области, где в настоящее время проходят боевое слаживание мобилизованные жители республики. Подробный отчет об условиях их проживания и подготовке глава региона опубликовал в своем telegram-канале.

Мобилизованные из Удмуртии пресс-служба главы Удмуртии

«Занятия у мобилизованных ведутся по трем основным направлениям: тактическая и огневая подготовка, вождение автомобилей», — рассказал Бречалов. Кроме того, есть занятия по тактической медицине, армейской тактической стрельбе, средствам связи. Также военнослужащие учатся ориентироваться на местности, проходят разведывательную и инженерную подготовку.

Изучается военная спецтехника, беспилотные летательные аппараты. Обучение ведут инструкторы, имеющие опыт ведения боевых действий, представители воинских частей и гражданских вузов.

Что касается, питания бойцов, глава Удмуртии утверждает, что в столовой имеется несколько вариантов и первого, и второго блюд, черный и белый хлеб.

«Мяса не жалеют. С полноценным обедом в один присест, пожалуй, не каждый справится», — усомнился глава республики.

В казармах есть телевизоры и стиральные машины, сантехника в хорошем состоянии. Причем ранее в соцсетях Бречалову писали, что «мобилизованные живут в поле, в палатках». Есть полный комплект постельного белья, подушки, одеяла, все чистое, температура воздуха в казармах — +21+23 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе инструкторы военно-патриотического клуба «Десантник» добровольно отправились в зону проведения специальной военной операции. Группу добровольцев возглавил депутат гордумы Руслан Шаймарданов.

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