Бишкек, , 22:56 — REGNUM В Киргизии численность получателей пенсий составляет 735,9 тысячи человек. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель председателя социального фонда республики Улан Жума уулу.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, за девять месяцев 2022 года расходы соцфонда превысили 49 млрд 676 млн сомов (37 млрд 950 млн рублей), что 11,6% или на 5 млрд 181 млн сомов (3 млрд 958 млн рублей) больше, чем за аналогичный период 2021 года.

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Чиновник отмечает, что по пенсионному фонду расходы составили более 44 млрд 785 млн сомов (34 млрд 213 млн рублей).

При этом за последний год затраты выросли на 9,5% на 3 млрд 976 млн сомов (3 млрд 37 млн рублей) из-за повышения размера пенсий и увеличения численности пенсионеров.

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