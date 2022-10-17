София, 17 октября, 2022, 22:57 — ИА Регнум. В результате спецоперации, представителей таможенного управления Болгарии, в районе контрольно-пропускного пункта «Капитан Андреево» изъята партия золотых изделий на общую сумму в 140 тыс. левов ($75 тыс.). Об этом 17 октября сообщает софийская информационная служба News. bg.

James St. John Золото

Нелегальный товар был спрятан в одном из отделений грузового автомобиля с иностранной регистрацией, следовавшего из Болгарии в Турцию. При этом водитель транспортного средства не смог объяснить происхождение груза. Ведётся следствие.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о проведении широкомасштабной программы по борьбе с незаконным оборотом ценностей и контрабандой.