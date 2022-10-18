Минск, , 00:43 — REGNUM Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новые прямые рейсы из Перми и Екатеринбурга в Минск. Полеты будут выполняться по средам и воскресеньям на самолетах Airbus A-320. Об этом сообщает пресс-служба Национального аэропорта Минск.

«Уральские авиалинии» Igor Dvurekov

Авиарейсы из Екатеринбурга в Минск будут выполняться по средам. Вылет из Екатеринбурга в 06.00, прибытие в Минск в 7.05; обратный вылет из Минска в 15.45 с прибытием в Екатеринбург в 20.45.

Авиарейсы Минск-Пермь-Минск будут выполняться по воскресеньям. Вылет из Минска в 08.05, прибытие в Пермь в 12.50; вылет из Перми в 14.00, прилëт в Минск в 14.50.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре «Уральские авиалинии» получили из бюджета Пермского края субсидии на полеты в Минск из Перми.