Минск, 18 октября, 2022, 00:43 — ИА Регнум. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новые прямые рейсы из Перми и Екатеринбурга в Минск. Полеты будут выполняться по средам и воскресеньям на самолетах Airbus A-320. Об этом сообщает пресс-служба Национального аэропорта Минск.

Igor Dvurekov «Уральские авиалинии»

Авиарейсы из Екатеринбурга в Минск будут выполняться по средам. Вылет из Екатеринбурга в 06:00, прибытие в Минск в 7:05; обратный вылет из Минска в 15:45 с прибытием в Екатеринбург в 20:45.

Авиарейсы Минск — Пермь — Минск будут выполняться по воскресеньям. Вылет из Минска в 08:05, прибытие в Пермь в 12:50; вылет из Перми в 14:00, прилëт в Минск в 14:50.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре «Уральские авиалинии» получили из бюджета Пермского края субсидии на полеты в Минск из Перми.