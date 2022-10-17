Москва, , 22:55 — REGNUM В Государственном Кремлевском дворце пройдет показ балета Алексея Шелыгина «Продавец игрушек». Об этом сообщается в соцсетях Кремлевского дворца, передает корреспондент ИА REGNUM.

Балет (сс) Vladislav83

Балетная постановка продемонстрирует историю наследника старинного княжеского рода Николая Берски, который в канун Нового года оказывается в Санкт-Петербурге, где намерен найти свою любовь. За музыкальную часть спектакля будет отвечать Симфонический оркестр радио «Орфей». Премьера «Продавца игрушек» запланирована на 10 ноября 2022 года.

Напомним, Алексей Шелыгин является членом Союза театральных деятелей РФ. С 1995 года он занимается написанием музыки для популярных программ российского телевидения, а также телесериалов. Кроме того, он выступает с концертами в качестве композитора и пианиста.

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