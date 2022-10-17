Киев, , 23:14 — REGNUM Киевский режим пригрозил руководству Ирана привлечением к «суровой ответственности» за поставки вооружений России. Об этом сообщается в заявлении МИД кабмина Зеленского, опубликованном вечером 17 октября.

Герань-2 The Strategic Communications Directorate of the Ukrainian Armed Forces

«Призываем Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия России. В противном случае Иран и его руководство будут нести самую суровую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов», — указано в заявлении МИД киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве утверждают, что российские дроны-камикадзе «Герань-2», почти ежедневно наносящие удары по военным и энергетическим объектам на территории бывшей УССР, в действительности являются беспилотниками «Шахид», поставляемыми Москве Ираном.

Тегеран на официальном уровне категорически отрицает эти домыслы.

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