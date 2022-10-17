Варшава, , 23:54 — REGNUM Польша выступает за синхронизацию санкций, налагаемых Евросоюзом на Россию и Белоруссию. Об этом заявил в понедельник глава МИД Польши Збигнев Рау по итогам Совета ЕС в Люксембурге, сообщает Radio Opole.

Польша ИА REGNUM

По мнению Рау, Белоруссия является полноценной стороной конфликта на территории б. УССР, поэтому санкции должны быть одинаковы как для России, так и для Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в проекте резолюции по итогам предстоящего саммита ЕС в Брюсселе содержится угроза Белоруссии новыми санкциями, если президент Александр Лукашенко продолжит оказывать России поддержку в проведении спецоперации на территории б. УССР.