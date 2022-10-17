Азов, Ростовская область, 17 октября, 2022, 22:51 — ИА Регнум. В Ростовской области вынесен приговор в отношении экс-инспектора отдела муниципальной инспекции администрации Азова. Женщина признана виновной во взяточничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России 17 октября.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Коррупция

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2021 года чиновница в рабочем кабинете получила от местного жителя взятку. В обмен она пообещала не привлекать мужчину к административной ответственности за нарушение правил благоустройства земельного участка, на котором расположены его автосервис и мойка.

Суд назначил женщине три года и шесть месяцев лишения свободы условно, а также наложил ряд ограничений, связанных с дальнейшим трудоустройством в органах муниципальной власти.