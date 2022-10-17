Салехард, 17 октября, 2022, 22:51 — ИА Регнум. На Ямале социальной выплатой на догазификацию могут воспользоваться участники специальной военной операции и их семьи. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба главы региона.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

Обратиться за выплатой в размере 100 тыс. рублей смогут супруг (супруга), дети, родители участника СВО по факту подключения домовладения к центральному газоснабжению.

Кроме того, единовременная региональная выплата военнослужащим ямальцам в размере 300 тыс. рублей сейчас может перечисляться на имя иного лица, реквизиты счёта которого укажет участник СВО в заявлении. Ранее получить средства мог только сам боец. Также в случае гибели военнослужащего право на выплату могут реализовать члены его семьи — супруга, дети или родители погибшего.

Продлён срок обращения за региональной выплатой в один миллион рублей, полагающейся участникам СВО в случае ранения во время боевых действий. Теперь подать заявление на выплату можно в течение 12 месяцев с момента окончания участия в СВО.

Также в случае гибели граждан, участвующих в СВО в составе добровольных формирований отрядов БАРС, право на региональную выплату в размере трёх миллионов рублей могут реализовать члены его семьи. В случае ранения участнику отряда БАРС положен один миллион рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство ЯНАО и предприятия топливно-энергетического комплекса помогают ямальцам обустроить быт в местах несения службы.