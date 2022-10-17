Мурманск, , 22:50 — REGNUM Заозерский гарнизонный военный суд в Мурманской области вынес обвинительный приговор фигурантам дела о хищении продовольственных пайков для военнослужащих Северного флота. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Мошенники Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР

В числе осужденных — региональный управляющий ООО «Перспектива» Дамир Тарасов, заведующий складом Николай Белецкий и делопроизводитель Надежда Енина.

Компания «Перспектива» в рамках государственных контрактов осуществляла продовольственное обеспечение частей и подразделений СФ. Суд установил, что с 2017 года Тарасов, Белецкий и Енина «составляли фиктивные заявки и накладные на получение завышенного количества выдаваемых военнослужащим воинских частей продовольственных пайков». Затем они продавали это продовольствие сторонним коммерческим организациям региона.

Решением суда Тарасов приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, Белецкий — к шести годам, Енина — к трем годам. На них также наложены штрафы в размере 700 тыс. рублей, 550 тыс. рублей и 250 тыс. рублей соответственно.

Кроме того, в счет возмещения материального ущерба в пользу Минобороны России они обязаны возместить 60 млн рублей.

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