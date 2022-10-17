Мюнхен, Германия, 17 октября 2022, 22:49 — REGNUM 34-летний форвард «Барселоны» и сборной Польши по футболу получил награду Герда Мюллера как лучшему нападающему по итогам прошлого сезона. Об этом 17 октября сообщает французское издание France Football.

Роберт Левандовский
Роберт Левандовский
(сс) Sven Mandel

В прошлом сезоне Роберт Левандовски, выступая за мюнхенскую «Баварию», принял участие во всех 34-х матчах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился 35-ю забитыми мячам и тремя результативными передачами.

За «Барселону» Роберт Левандовски выступает с 19 июля 2022 года после перехода из «Баварии» за 45 миллионов евро. Действующее соглашение польского форварда с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2026 года.