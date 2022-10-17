Мюнхен, Германия, 17 октября, 2022, 22:49 — ИА Регнум. 34-летний форвард «Барселоны» и сборной Польши по футболу получил награду Герда Мюллера как лучшему нападающему по итогам прошлого сезона. Об этом 17 октября сообщает французское издание France Football.

(сс) Sven Mandel Роберт Левандовский

В прошлом сезоне Роберт Левандовски, выступая за мюнхенскую «Баварию», принял участие во всех 34-х матчах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился 35-ю забитыми мячам и тремя результативными передачами.

За «Барселону» Роберт Левандовски выступает с 19 июля 2022 года после перехода из «Баварии» за 45 миллионов евро. Действующее соглашение польского форварда с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2026 года.