18 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что между российской стороной и киевским режимом 17 октября состоялся обмен пленными, который прошел по формуле «110 на 108» ввиду того, что две женщины отказались вернуться на территорию, подконтрольную киевскому режиму.

Оксана Переможенко, , 07:51 — REGNUM Между российской стороной и киевским режимом 17 октября состоялся обмен пленными, который прошел по формуле «110 на 108», — две женщины отказались вернуться на территорию, подконтрольную киевскому режиму, сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Спецоперация Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее Пушилин сообщал о том, что Киеву в ходе обмена передадут 110 пленных боевиков ВСУ, а в обмен будут освобождены 30 российских военных и 80 моряков экипажей российских гражданских судов.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения, комментируя то, что киевский режим держал в заложниках российских моряков, задались вопросом, куда смотрели международные организации? Иных впечатлила информация о том, что две женщины отказались ехать на территорию бывш. УССР и решили остаться в России.

«Как я рада за моряков! С самого начала спецоперации мучались», — пишет Дарья.

«Любой обмен — счастье для близких! Лишь бы остальные дождались!» — отметила Ольга.

«Во всяком случае, наконец-то говорят об обмене, а не по факту [узнали от киевского] ТВ», — заметила Tatiana.

«Гражданских моряков?.. Скоро всех людей с русским паспортом будут в плен брать…» — возмутился один из участников обсуждения.

«Как такое вообще возможно? Мирные моряки были в заложниках… И где это ООН было, куда смотрело?» — не понимает Ева.

«Бедные моряки, 8 месяцев заложниками были. Только террористы захватывают заложников», — подчеркнула одна из участниц обсуждения.

Обмен пленными Обмен пленными. Цитата из видео с канала «Слово не воробей.»

«Две женщины поступили мудро, что не скажешь об остальных», — написал Черноморье о двух женщинах, отказавшихся возвращаться на территорию б. УССР.

«Не захотели по-новому попадать в плен и правильно сделали», — добавила Катерина.

«Выбор-то, может, женщины сделали правильный, но приглядывать за ними надо…» — отметила Марина.

«Главное, чтобы они не были завербованы своими…» — добавила Людмила К.

«Две женщины оказались самыми хитрыми. На [территории б. УССР] отопления не будет. Замерзать не хочется. А зима длинная! А в России им тепло и сытно!» — с сарказмом пишет Olga.

«Возможно, у других там дети, родные. Теплится надежда, что у кого-то глаза-таки открылись», — подытожил Pirojok Ponchikovich.

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Отметим, как уточнили в Министерстве обороны России, в результате обмена в Россию вернулись 110 граждан РФ, среди которых были 72 моряка.

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