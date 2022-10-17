Мадрид, , 22:45 — REGNUM Приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина, учрежденный французским изданием France Football, вручен 30-летнему голкиперу мадридского «Реала» и национальной сборной Бельгии по футболу Тибо Куртуа.

Тибо Куртуа Wshjackson

В голосовании Тибо Куртуа опередил Алиссона Бекера («Ливепуль», Бразилия), Эдерсона Мораеша («Манчестер Сити», Бразилия), Эдуара Менди («Челси», Сенегал) и Майка Меньяна («Милан», Франция).

В 2022-м году Тибо Куртуа стал победителем испанской Ла Лиги сезона 2021/22 и обладателем кубка Лиги чемпионов УЕФА 2021/22. В матче финала главного еврокубка был обыгран «Ливерпуль» Юргена Клоппа со счетом 1:0.