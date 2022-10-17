Ейск, Краснодарский край, 17 октября, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Семьям погибших после крушения Су-34 в жилом квартале Ейска будут перечислены выплаты. Об этом сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Цитата из видeo: «Пожар в Ейске». 17.10.2022 Пожар после падения Су-34 в Ейске

По её словам, родным жертв ЧС выплатят по 1 млн рублей, пишет РИА Новости. Средства будут направлены из бюджета Краснодарского края.

ИА REGNUM сообщало, что в результате пожара, вспыхнувшего после падения военного самолета, погибли шесть человек. 27 жителей Ейска пострадали.