Брюссель, , 23:44 — REGNUM Лидеры стран Евросоюза хотят пригрозить Белоруссии новыми санкциями, если президент Александр Лукашенко продолжит оказывать России поддержку в проведении спецоперации на территории б. УССР. Об этом говорится в проекте резолюции по итогам предстоящего саммита ЕС, сообщает Польское агентство печати.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Европейский совет призывает белорусские власти воздержаться от разрешения использовать территорию Белоруссии и оказания поддержки российским войскам. Белорусский режим должен полностью соблюдать свои обязательства по международному праву. Евросоюз готов к быстрому введению новых санкций против Белоруссии, если это окажется необходимым», — говорится в проекте резолюции саммита ЕС.

Кроме того, лидеры Евросоюза намерены предостеречь, что атака на критическую инфраструктуру стран-членов ЕС или любая другая гибридная атака будет встречена согласованной и решительной реакцией блока.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит Евросоюза состоится 20−21 октября в Брюсселе.