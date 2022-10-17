Минск, 17 октября, 2022, 23:37 — ИА Регнум. «Беларуськалий» проиндексирует своим работникам сентябрьскую зарплату. Об этом сообщается в телеграм-канале предприятия.

ИА REGNUM Флаг Белоруссии

Прибавка будет на уровне трехкратного бюджета прожиточного минимума, который сейчас составляет 328,5 белорусских рублей (примерно 8 000 российских рублей).

«Для поддержания уровня реальной заработной платы руководством предприятия принято решение проиндексировать заработную плату сентября в пределах трехкратного бюджета прожиточного минимума», — сообщает предприятие.

Прибавку к сентябрьской зарплате обещают выплатить работникам до 25 октября.