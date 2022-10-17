Минск, 17 октября, 2022, 23:33 — ИА Регнум. ВВП в Белоруссии в январе-сентябре упал на 4,7% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщает Белстат.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Белоруссии

ВВП за девять месяцев этого года составил 140,2 млрд белорусских рублей ($55,6 млрд) в текущих ценах.

По итогам января-августа падение было на уровне 4,9% к аналогичному периоду прошлого года.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее в Минэкономики Белоруссии заявляли, что падение ВВП удалось замедлить за счëт успехов в сельском хозяйстве.