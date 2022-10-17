Ейск, Краснодарский край, 17 октября, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Угроза обрушения девятиэтажного дома в Ейске миновала. Об этом 17 октября сообщает министерство ГО и ЧС Кубани.

Цитата из видeo: «ЧП в Ейске». 17.10.2022 Пожар после падения Су-34 в Ейске

Угрозы обрушения здания нет. В ведомстве уточнили, что в безопасное место эвакуированы 250 человек, в том числе 40 детей, пишет РИА Новости.

ИА REGNUMсообщало, что ранее сообщалось о 363 эвакуированных из зоны ЧС жителях Ейска.