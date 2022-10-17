Барселона, Испания, 17 октября, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Руководство каталонской «Барселоны» не будет отправлять в отставку главного тренера основной команды Хави несмотря на серию неудачных матчей в Лиге чемпионов и Ла Лиге. Об этом 17 октября сообщает испанское издание Diario Sport.

Doha Stadium Plus Qatar Главный тренер «Барселоны» Хави

По информации источника, руководство «сине-гранатовых» осталось недовольным поражением команды в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (1:3). После девяти туров «Барселона» с семью победами и 22-мя набранными очками занимает второе место в турнирной таблице лиги. В группе C Лиги чемпионов УЕФА «Барселона», набрав лишь четыре очка, располагается на третьей позиции.

42-летний Хави возглавил «Барселону» 6 ноября 2021 года после того, как Рональд Куман был отправлен в отставку. Соглашение испанского специалиста с «сине-гранатовыми» рассчитано до 2024 года.