Минск, 17 октября 2022, 23:23 — REGNUM Сейчас в Белоруссии «золотое время» для продвижения идеи национального единства велико-, мало‑ и белорусов. Власть готова продвигать идеологию русского триединства в качестве альтернативы местечковому национализму. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 17 октября высказал публицист Константин Двинский.
При этом публицист отметил, что не видит большого количества проектов в гуманитарной сфере, которые бы пропагандировали общерусскую идеологию среди белорусских граждан. «По сути, единственным проектом, который по-настоящему «выстрелил», является серия исторических видеороликов «Белоруссия. История». Белорусские власти внедрили этот проект в систему образования и наглядной пропаганды. Ролики об истории Белоруссии как части Русского мира теперь крутятся в общественном транспорте, их показывают школьникам. Это, безусловно, прекрасное начинание, оно принесёт свои плоды. Но таких проектов должно быть много! В этом направлении следует ударно поработать гуманитарной интеллигенции наших стран», — убеждён Двинский.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко в январе подписал Указ № 1, согласно которому в целях формирования объективного отношения общества к историческому прошлому, сохранения и укрепления единства белорусского народа 2022 год в Белоруссии объявлен «годом исторической памяти».