Минск, 17 октября, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Сейчас в Белоруссии «золотое время» для продвижения идеи национального единства велико-, мало‑ и белорусов. Власть готова продвигать идеологию русского триединства в качестве альтернативы местечковому национализму. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 17 октября высказал публицист Константин Двинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

Константин Двинский «Даже 2000-е не были таким благоприятным временем для формирования общерусской идентичности в Белоруссии, как сейчас. Белорусское руководство чётко осознало, что на «змагаров» нельзя положиться, даже если они клянутся в лояльности. Их идеология рано или поздно приводит к попытке государственного переворота. Единственная альтернатива местечковому национализму в Белоруссии — это общерусская идеология, в рамках которой Белая Русь предстаёт неотъемлемой частью огромного пространства от Бреста до Владивостока. Кроме того, русское триединство — это идейное обоснование текущего российско-белорусского союзничества, а в скором времени — и боевого братства».

При этом публицист отметил, что не видит большого количества проектов в гуманитарной сфере, которые бы пропагандировали общерусскую идеологию среди белорусских граждан. «По сути, единственным проектом, который по-настоящему «выстрелил», является серия исторических видеороликов «Белоруссия. История». Белорусские власти внедрили этот проект в систему образования и наглядной пропаганды. Ролики об истории Белоруссии как части Русского мира теперь крутятся в общественном транспорте, их показывают школьникам. Это, безусловно, прекрасное начинание, оно принесёт свои плоды. Но таких проектов должно быть много! В этом направлении следует ударно поработать гуманитарной интеллигенции наших стран», — убеждён Двинский.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко в январе подписал Указ № 1, согласно которому в целях формирования объективного отношения общества к историческому прошлому, сохранения и укрепления единства белорусского народа 2022 год в Белоруссии объявлен Годом исторической памяти.