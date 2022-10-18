18 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили законопроект, внесённый в Госдуму, об отмене брони при мобилизации для депутатов и силовиков.

Тимур Кондратьев, , 07:52 — REGNUM Законопроект, предполагающий в том числе отмену отсрочки от мобилизации для депутатов Госдумы и сенаторов, который был внесён в Госдуму депутатами фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, стал поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 17 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Предлагается также определить категории граждан, которые подлежат призыву в приоритетном порядке. Таковыми являются сотрудники Росгвардии, СВР, ФСБ, военной прокуратуры, Следственного комитета, воинских подразделений федеральной противопожарной службы, спасательных воинских формирований, уволенных с военной службы и зачисленных в запас Вооружённых сил Российской Федерации.

«Всё правильно! Полезные стране и экономике люди, которые работают и развивают предприятия, не должны идти вперёд силовиков, чиновников и прочих министров! Это их прямая обязанность! За это ранняя пенсия и т.д. Это непосредственно их профессия — Родину защищать и отстаивать её интересы!» — считает Имя Ф.

Некоторые комментаторы считают, что этот законопроект подразумевает под собой правильные вещи. Граждане пишут, что и депутаты, и силовики должны отправляться по мобилизации в первую очередь.

«В России, по разным подсчётам, 78 тыс. депутатов разного ранга, ещё 200 сенаторов, это не считая помощников, а сотрудников силовых структур 5 млн 300 тыс. В России всего 145 млн жителей на 2021 год. Не много ли неприкосновенных?» — задаётся вопросом Барадин А.

Павел Федотов. Свежий кавалер. 1847

«Депутатов, да, на фронт, от них всё равно толку нет», — подметил Никита У.

Другие же пользователи решительно не согласны с такими предложениями, поскольку такой законопроект может стать причиной возникновения серьёзного бардака внутри страны, который при условии угрозы извне может привести к полному краху нашего государства.

«Даже во время Великой Отечественной войны работники органов управления, сотрудники милиции и госбезопасности были на брони. Тыл должен функционировать безупречно!» — указывает Сергей В.

«Если эфэсбэшники уйдут на фронт, кто будет вычислять и обезвреживать террористов внутри страны? Под видом беженцев к нам понаехали диверсанты с [территории бывш. УССР], да и местных уродов хватает. Теракт на Крымском мосту тому подтверждение. Если эмчеэсники уйдут на фронт, кто будет тушить пожары, спасать от паводков и вообще разгребать все чрезвычайные ситуации?» — спрашивает Эльвира М.

Часть людей заметила, что депутаты СРЗП подсуетились со своей инициативой как раз после того, как всем стало известно, через какое время будут завершены все мобилизационные мероприятия в стране. Ранее президент России Владимир Путин указал, что мобилизация завершится в конце октября 2022 года.

«Популисты! Все же понимают, насколько это нереализуемо» — поделилась своим мнением Валентина Е.

«Самое время для таких законопроектов, когда мобилизация закончилась. Респект и уважуха, как говорится», — пишет Денис Б.

«От они какие оперативные! Как только Путин о скором завершении мобилизации объявил, так они сразу же за этот законопроектик схватились! Потом будут ходить и хвастаться, что, мол, вон они какие смелые, против собственных интересов готовы были законы на обсуждение вносить», — написал Василий М.

Напомним, 17 октября депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, предполагающий в том числе отмену отсрочки от мобилизации для депутатов Госдумы и сенаторов.